Росія вдарила по Києву, є перебої зі світлом та водою, постраждала людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдарила по Києву, є перебої зі світлом та водою, постраждала людина
фото з відкритих джерел

Після вибухів у Києві почалися проблеми зі світлом

Вночі 20 січня російські терористи атакують Київ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

«Росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!», – написав Ткаченко.

Відомо, що росіяни запустили на Україну безпілотники, але Київ ще атакували балістичними ракетами. 

Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки балістикою почалися перебої зі світлом. Крім того, є інформація, що БпЛА влучив у будинок на лівому березі.

Оновлення 02:45

Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі.

Мер Києві Віталій Кличко написав, що постраждала людина внаслідок атаки:

«Один постраждалий у Дніпровському районі Києва. Бригада виїхала. Є ще виклики медиків. Атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях!»

Оновлення 02:55

Кличко повідомив, що на лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

Оновлення 03:20

Віталій Кличко написав, що на лівому березі Києва перебої також із водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація готується здійснити новий масований обстріл України. Окупанти чекають слушного моменту, аби знову вдарити по нашій країні. 

«Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські терористи завдали ударів по Харкову. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 11 отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.

