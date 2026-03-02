Головна Київ Новини
Ремонт мостів та шляхопроводів у Києві: де буде обмежено рух 3 та 4 березня (список)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ремонт мостів та шляхопроводів у Києві: де буде обмежено рух 3 та 4 березня (список)
Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

3 та 4 березня в Києві частково буде обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть аварійні ділянки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зокрема, 3 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • Південному мосту;
  • шляхопроводі через залізничні колії на Харківському шосе;
  • шляхопроводі на перетині вул. Братиславської та Шолом-Алейхема;
  • шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з просп. Броварським і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля ст. м. «Чернігівська»;
  • шляхопроводі на перетині просп. Броварського із залізничною станцією Дарниця – Почайна.

4 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • мосту ім. Є.О. Патона;
  • шляхопроводі Микільському через залізничні колії;
  • шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. «Берестейська».

«Київавтодор» наголошує, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Про це в інтерв'ю повідомив перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов. Він підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.

