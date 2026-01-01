Головна Київ Новини
Новорічна ніч у столиці: поліція Києва спростувала чутки про запуск салютів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Новорічна ніч у столиці: поліція Києва спростувала чутки про запуск салютів
Для забезпечення порядку на вулиці міста було виведено посилені наряди
фото: Національна поліція Укрвїни

Окрім патрульних та спецпризначенців, до чергування у новорічну ніч було залучено кінологів та вибухотехніків

У столиці святкова ніч минула спокійно та без серйозних правопорушень. Про це повідомив очільник поліції Києва Дмитро Шумейко, передає «Главком» із посиланням на відділ комунікації відомства.

Зазначається, що для забезпечення порядку на вулиці міста вивели посилені наряди. Окрім патрульних та спецпризначенців, до чергування залучили кінологів та вибухотехніків. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, грубих порушень публічного порядку зафіксовано не було.

Окрему увагу поліція приділила інформації, яка поширилася столичними Telegram-каналами. Користувачі публікували відео нібито запуску салютів у Шевченківському районі.

Після перевірки правоохоронці з'ясували, що інформація є недостовірною. Аналіз відео показав, що зйомка проводилася не в Києві, а, ймовірно, в одній із європейських країн.

Дмитро Шумейко подякував мешканцям міста за свідомість та дотримання обмежень воєнного стану, зокрема комендантської години та заборони на використання піротехніки.

Нагадаємо, комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року не скорочували і не скасовували, вона тривала з 00:00 до 05:00, як і зазвичай. Перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об’єктах критичної інфраструктури міста.

 

Теги: свято безпека поліція Різдвяні свята Київ

