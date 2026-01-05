Головна Київ Новини
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
Наслідки удару по клініці на столичній Ооблоні
фото: Київська міська прокуратура

Речник ДСНС Києва: «Шахеди» не літають на рівні другого поверху по місту»

Нічний удар російських окупантів по медичному закладу в Києві в ніч проти 5 січня був прямим влучанням, а не наслідком падіння збитого безпілотника. Удар дрона стався на рівні другого поверху будівлі, куди дрони типу «Шахед» фізично не залітають під час польоту над містом. Про це заявив речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі телеканалу «Київ24», інформує «Главком».

За словами Петрова, на момент атаки в лікарні перебували пацієнти відділення інтенсивної терапії. Частина з них була підключена до апаратів штучної вентиляції легень, що суттєво ускладнило евакуацію після влучання.

Речник ДСНС Києва повідомив, що до медзакладів госпіталізували трьох постраждалих. Двоє з них отримали отруєння продуктами горіння, ще одна жінка зазнала забійних ушкоджень лівого ліктьового суглоба. Він зазначив, що саме постраждалі з отруєннями можуть перебувати у важчому стані, однак остаточну оцінку їхнього здоров'я мають надавати виключно лікарі.

Також підтверджено загибель чоловіка 1995 року народження, тіло якого було виявлено після атаки. У якому саме відділенні він перебував на момент удару, наразі точно не встановлено.

«Влучання сталося на рівні другого поверху, ми ж розуміємо, що у нас «Шахеди» просто не літають на рівні другого поверху по місту. І це пряме влучання в медичний заклад, чистий терор. І на щастя, дякуючи протиповітряним силам, що у нас тільки одна локація, за якою залучалися рятувальники», – наголосив Павло Петров.

Нагадаємо, за останніми даними відомо про чотирьох постраждалих від російської атаки по лікарні, двоє з яких перебувають у важкому стані під наглядом лікарів. 

На російську атаку вже  відреагував президент України Володимир Зеленський та розповів, що буде з лікарнею.

Також внаслідок нічного обстрілу Київщини місто Славутич залишилося без централізованого електропостачання, що торкнулося майже 8,5 тисяч родин. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла в домівки. 

Київ

