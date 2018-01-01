Каденюк був незатребуваним в останні роки — Кучма

Екс-президент переконаний, що якби за життя Каденюк мав стільки уваги, як за останні кілька днів, то, можливо, жив би і далі

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк був дуже талановитою і сильною людиною, але він був незатребуваний останнім часом. Таку думку висловив другий Президент України Леонід Кучма, за каденції якого Каденюк полетів у космос. «Мені здавалося, що Каденюк до ста років житиме. Я часто з ним спілкувався. Практично, в останні роки він



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Фото: Станіслав Груздєв Леонід Кучма прощається з Леонідом Каденюком

Екс-президент переконаний, що якби за життя Каденюк мав стільки уваги, як за останні кілька днів, то, можливо, жив би і далі

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк був дуже талановитою і сильною людиною, але він був незатребуваний останнім часом. Таку думку висловив другий Президент України Леонід Кучма, за каденції якого Каденюк полетів у космос.

«Мені здавалося, що Каденюк до ста років житиме. Я часто з ним спілкувався. Практично, в останні роки він був без роботи, незатребуваний, хоча він дуже талановита людина. А спілкуватися з ним було дуже легко, бо завжди поводився, не нагадуючи, що мав можливість пишатися собою, своїм вчинком, своїм польотом», — підкреслив Кучма.

Екс-президент переконаний, що якби за життя Каденюк мав стільки уваги, як за останні кілька днів, то, можливо, жив би і далі.

Водночас Кучма відзначив, що саме він домовився з президентом США Біллом Клінтоном, аби український космонавт полетів у космос на американському кораблі.

«Якась моя заслуга є в тому, що він полетів, бо, практично, я домовився з Клінтоном, що від України буде космонавт. І США прийняли таку пропозицію», — зауважив Кучма.

Він пригадав, як разом із першим президентом України Леонідом Кравчуком вони були присутні на запуску космічного корабля, на борту якого перебував Каденюк.

«Наш космонавт тоді поводився дуже спокійно, ніби то “був його черговий політ на літаку”», —зауважив Кучма.

Як відомо, в період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року Леонід Каденюк здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87.

Перший космонавт незалежної України помер 31 січня у Києві на 68-му році життя.