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    Карантин у Києві: суд виправдав плавця з Гідропарку

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    <p>Фітнес-тренер Валентин Бур'янов переплив Дніпро, щоб дістатися до тренажерів у Гідропарку</p> - Карантин у Києві: суд виправдав плавця з Гідропарку

    Фітнес-тренер Валентин Бур'янов переплив Дніпро, щоб дістатися до тренажерів у Гідропарку

    Провадження закрили за «відсутністю події і складу правопорушення»

    Дніпровський суд міста Києва 20 липня виправдав Валентина Бур’янова, якого поліція у квітні затримала в Гідропарку, коли він переплив річку.

    Про рішення суду повідомив сам Бур’янов у Facebook.

    Він каже, що провадження закрили за «відсутністю події і складу правопорушення».

    Чоловік також додав, що тепер позиватиметься до суду на поліцейських, які склали адмінпротокол та затримували його у Гідропарку.

    «Аваківці застосовують усі можливі механізми своєї безкарності: перевищення повноважень, незаконне затримання, застосування спецзасобів, приниження честі та гідності, підроблення процесуальних документів, неповага до суду... Втім, за всі злочини доведеться понести відповідальність. До зустрічей в судах…», — написав Бур’янов. 

    Нагадаємо, 6 квітня у Гідропарку стався курйозний випадок. Чоловік, якого правоохоронці не пустили на тренажери в Гідропарку, почав перепливати річку у місці, де знаходиться спортивний майданчик. Його затримували близько десяти поліцейських.

    Згодом Бур’янов заявив, що карантинні заходи мають втілюватись, але з дотриманням принципів конституційності та раціональності.

    6 квітня поліцейські перекрили пішохідний міст у столичному Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.

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    Згодом суд відмовився розглядати справу плавця з Гідропарку.

    Національна поліція України Київ суд Гідропарк карантин вирок
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