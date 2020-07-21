Карантин у Києві: суд виправдав плавця з Гідропарку



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Фітнес-тренер Валентин Бур'янов переплив Дніпро, щоб дістатися до тренажерів у Гідропарку

Провадження закрили за «відсутністю події і складу правопорушення»

Дніпровський суд міста Києва 20 липня виправдав Валентина Бур’янова, якого поліція у квітні затримала в Гідропарку, коли він переплив річку.

Про рішення суду повідомив сам Бур’янов у Facebook.

Він каже, що провадження закрили за «відсутністю події і складу правопорушення».

Чоловік також додав, що тепер позиватиметься до суду на поліцейських, які склали адмінпротокол та затримували його у Гідропарку.

«Аваківці застосовують усі можливі механізми своєї безкарності: перевищення повноважень, незаконне затримання, застосування спецзасобів, приниження честі та гідності, підроблення процесуальних документів, неповага до суду... Втім, за всі злочини доведеться понести відповідальність. До зустрічей в судах…», — написав Бур’янов.

Нагадаємо, 6 квітня у Гідропарку стався курйозний випадок. Чоловік, якого правоохоронці не пустили на тренажери в Гідропарку, почав перепливати річку у місці, де знаходиться спортивний майданчик. Його затримували близько десяти поліцейських.

Згодом Бур’янов заявив, що карантинні заходи мають втілюватись, але з дотриманням принципів конституційності та раціональності.

6 квітня поліцейські перекрили пішохідний міст у столичному Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.

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Згодом суд відмовився розглядати справу плавця з Гідропарку.