Керівник організації С14 заспокоїв: націоналісти, які патрулюватимуть Київ, не є «армією Кличка»

В багатьох районах Києва представники «Муніципальної варти» вже патрулюють вулиці

Націоналісти громадського формування «Муніципальна варта» не є загрозою для киян і не являють собою «армію Кличка». Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав Євген Карась, голова громадської організації С14. Як зазначає Карась, в багатьох районах Києва представники «Муніципальної варти» вже



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В багатьох районах Києва представники «Муніципальної варти» вже патрулюють вулиці

Націоналісти громадського формування «Муніципальна варта» не є загрозою для киян і не являють собою «армію Кличка». Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав Євген Карась, голова громадської організації С14.

Як зазначає Карась, в багатьох районах Києва представники «Муніципальної варти» вже патрулюють вулиці, у них є спеціальний одяг, форма. Щодо ролі держави, то столична влада створила комунальне підприємство «Муніципальна охорона», в обов’язки якого входитиме охорона об’єктів комунальної власності, приміщень поліклінік, шкіл тощо. Ті, хто є членами «Муніципальної варти», можуть працювати і в Муніципальній охороні.

«Взагалі-то ми з організацією С14 хотіли бути абсолютно окремим, тобто незалежним громадським формуванням і виконувати функції охорони громадського порядку самостійно. Але міська влада припинила таку форму роботи. Є лише одне громадське формування і ми зараз діємо в ньому. Раніше це було більше рейдерство, «кришування» наркоточок, використання «тітушок» на забудовах, аніж охорона порядку. Сподіваюся, тепер справи підуть краще», — резюмував активіст.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс.