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Хабар у 600 тис.грн: правоохоронці затримали посадовця «Автомобільних доріг України»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хабар у 600 тис.грн: правоохоронці затримали посадовця «Автомобільних доріг України»
Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто
фото: пресслужба прокуратури

Посадовець вимагав від приватного підприємства кошти за укладення договору оренди складів у Києві

Керівника одного з дочірніх підприємств держкомпанії «Автомобільні дороги України» було затримано за фактом одержання 600 тис. грн за здачу в оренду приміщень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як з'ясувалося, посадовець вимагав від приватного підприємства кошти за укладення договору оренди складів у Києві. 

Хабар у 600 тис.грн: правоохоронці затримали посадовця «Автомобільних доріг України» фото 1

Спершу домовились про зберігання майна на складах, за що неофіційно підприємці мали платити по 100 тис. гривень на місяць. Коли підприємство почало вимагати все ж таки офіційно укласти договір оренди приміщень, за цю послугу їх попросили заплатити 150 тис. гривень.   

Загалом задокументовано факти одержання посадовцем 600 тис. гривень.  Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Хабар у 600 тис.грн: правоохоронці затримали посадовця «Автомобільних доріг України» фото 2

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Теги: хабар Київщина дороги

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