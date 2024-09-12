Хабар у 600 тис.грн: правоохоронці затримали посадовця «Автомобільних доріг України»

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто

Посадовець вимагав від приватного підприємства кошти за укладення договору оренди складів у Києві

Керівника одного з дочірніх підприємств держкомпанії «Автомобільні дороги України» було затримано за фактом одержання 600 тис. грн за здачу в оренду приміщень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як з'ясувалося, посадовець вимагав від приватного підприємства кошти за укладення договору оренди складів у Києві.

Спершу домовились про зберігання майна на складах, за що неофіційно підприємці мали платити по 100 тис. гривень на місяць. Коли підприємство почало вимагати все ж таки офіційно укласти договір оренди приміщень, за цю послугу їх попросили заплатити 150 тис. гривень.

Загалом задокументовано факти одержання посадовцем 600 тис. гривень. Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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