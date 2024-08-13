Справа про хабар заступника міністра енергетики: СБУ оприлюднила перехоплені розмови

СБУ опублікувала нові докази у справі про «півмільйонний хабар» заступника міністра енергетики

СБУ опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми

Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови учасників корупційної схеми з передачі гірничого обладнання. Заступник міністра енергетики підозрюється в отриманні хабара у $500 тис. за сприяння цій оборудці. Про це інформує пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, в обмін на хабар у $500 тис. чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

За даними СБУ, йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.

Заступника міністра енергетики Олександра Хейла відправлено під варту із заставою у 25 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.