На околицях Києва пролунали вибухи
Повітряні сили повідомляли про БпЛА в Київській області у напрямку Броварів
Уранці 17 серпня на околицях Києва було чутно вибухи. Працює ППО.
Місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО у Броварах.
Як повідомлялося, уранці 17 серпня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
Повітряні сили повідомляли про БпЛА в Київській області у напрямку Броварів.
Зазначимо, що ворог протягом ночі атакував Україну БпЛА. Безпілотники перебували на межі Київської області, постійно змінюючи курс.
До слова, уранці 17 серпня ворог атакував Суми. Є влучання в районі проспекту Свободи.
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