На околицях Києва пролунали вибухи

Повітряні сили повідомляли про БпЛА в Київській області у напрямку Броварів

Уранці 17 серпня на околицях Києва було чутно вибухи. Працює ППО.

Місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО у Броварах.

Як повідомлялося, уранці 17 серпня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Повітряні сили повідомляли про БпЛА в Київській області у напрямку Броварів.

Зазначимо, що ворог протягом ночі атакував Україну БпЛА. Безпілотники перебували на межі Київської області, постійно змінюючи курс.

До слова, уранці 17 серпня ворог атакував Суми. Є влучання в районі проспекту Свободи.