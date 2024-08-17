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На околицях Києва пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На околицях Києва пролунали вибухи
На Київщині працювали сили ППО
фото ілюстративне

Повітряні сили повідомляли про БпЛА в Київській області у напрямку Броварів

Уранці 17 серпня на околицях Києва було чутно вибухи. Працює ППО.

Місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО у Броварах.

Як повідомлялося, уранці 17 серпня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Повітряні сили повідомляли про БпЛА в Київській області у напрямку Броварів.

Зазначимо, що ворог протягом ночі атакував Україну БпЛА. Безпілотники перебували на межі Київської області, постійно змінюючи курс. 

До слова, уранці 17 серпня ворог атакував Суми. Є влучання в районі проспекту Свободи.

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Теги: Київщина вибух безпілотник

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