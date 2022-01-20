У Англії власники будинку продали графіті Бенксі разом зі стіною (фото)

Замість малюнка з дівчинкою тепер немає частини будівлі

«Дівчинка з брухтом» була однією з 10 робіт, створених у Норфолку та Саффолку

У Великій Британії власники будівлі в Лоустофті продали роботу вуличного художника Бенксі разом з частиною стіни будівлі, на якій вона була намальована. Це викликало обурення місцевих жителів. Про це повідомляє Metro.

Графіті на стіні будівлі магазину електроприладів з'явилося у серпні минулого року. Бенксі намалював дівчинку з ломом поруч із замком із піску.

Власники магазину демонтували стіну з графіті та продали її приватному покупцю за чутками за 2 млн фунтів стерлінгів (приблизно 77,5 млн грн).

Повідомляється, що графіті приваблювало туристів до міста. «Дівчинка з брухтом» була однією з 10 робіт, створених у Норфолку та Саффолку невловимим вуличним художником Бенксі.

Бенксі – анонімний художник, який здобув популярність створюючи графіті, фотографії та короткометражні фільми на гостросоціальні теми.

Нагадаємо, два рідкісні твори Бенксі продали на благодійному аукціоні за 140 тис. фунтів стерлінгів (понад п’ять мільйонів гривень).

Раніше картину, яку Бенксі намагався знищити на аукціоні, продали за рекордну суму