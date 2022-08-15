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Помер автор культового графіті з поцілунком Брежнєва

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Помер автор культового графіті з поцілунком Брежнєва
Помер художник Дмитро Врубель
фото: Sean Gallup/Getty Images

На 63-му році життя помер автор графіті з Брежнєвим, що цілується, в Берліні Дмитро Врубель

У Берліні на 63-му році життя помер художник Дмитро Врубель, автор знаменитого графіті «Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові». Про це повідомляють його знайомі у соцмережах.

Його дружина, художниця Вікторія Тимофєєва, раніше повідомляла у соціальних мережах, що Врубель наприкінці червня заразився коронавірусом та був госпіталізований. Вона також розповіла, що його серце не справлялося із хворобою, і йому ставали  апарат допоміжного кровообігу, ввівши в штучну кому.

Одна з найвідоміших у всьому світі робіт Врубеля – графіті «Господи! Допоможи мені вижити серед цього смертного кохання», на якому зображено поцілунок генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва та керівника НДР Еріха Хонеккера. Малюнок був зроблений за знімком французького фотографа Режиса Буссю, який 4 жовтня 1979 року зняв у Східному Берліні під час нагородження званням Героя НДР та медаллю імені Карла Маркса генсека компартії НДР Еріха Хонеккера в обіймах Леоніда Брежнєва.

Помер автор культового графіті з поцілунком Брежнєва фото 1

Графіті було намальовано на фрагменті Берлінського муру, і в 2009 році Врубель реставрував свій малюнок.

В останні роки Дмитро Врубель жив у Берліні. 

Зазначимо, що Врубель та його дружина підтримували Україну з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Нагадаємо 19 липня стало відомо про смерть української телеведучої та акторки Руслани Писанки. Вона померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу. Їй було 56 років.

Теги: смерть Німеччина коронавірус

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