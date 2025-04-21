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На одному із пунктів пропуску із Польщею буде обмежено рух транспорту: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На одному із пунктів пропуску із Польщею буде обмежено рух транспорту: деталі
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня
фото ілюстративне: Суспільне Львів

У ДПСУ радять водіям заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску

З 22 квітня на пункті пропуску (ПП) «Шегині» у Львівські області через ремонтно-реконструкційні роботи буде обмежено виїзд з України для легкових авто. Як передає «Главком», про це інформують у Держприкордонслужбі.

«З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ПП «Шегині» розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг», – ідеться у повідомленні.

У ДПСУ радять водіям заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня. 

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення. Як передає «Главком», про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій України та премʼєр Денис Шмигаль.

Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тис. пішоходів.

Також прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. 

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Теги: кордон Держприкордонслужба

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