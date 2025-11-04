Головна Київ Новини
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
Кияни помітили прив'язаний дрон на дах автомобіля
фото: столичні пабліки

Рятувальники неодноразово наголошували, що виявлення таких дронів у містах є потенційною небезпекою

Увечері, 4 листопада, у одному з столичних житлових комплексів кияни помітили на даху автомобіля незвичний «аксесуар», пише «Главком».

У районі ЖК «Патріотика» на даху автомобіля було помічено прив'язаний безпілотний літальний апарат, ймовірно, дрон типу «Шахед» або «Герань». Фото, що швидко набуло популярності в соціальних мережах, показує цей дрон на даху автомобіля Lexus.

Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото) фото 1

Цей інцидент викликав велике обговорення серед місцевих мешканців у столичних пабліках. Дрони типу «Шахед» та «Герань» відомі своєю здатністю здійснювати дальні атаки, а також використовуються для атаки на цивільне населення.

Правоохоронні органи Києва наразі не коментували подію. Водночас рятувальники неодноразово наголошували, що виявлення таких дронів у містах є потенційною небезпекою, оскільки вони можуть бути використані для розвідки або навіть для скоєння атак.

