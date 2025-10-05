Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота

Центр комплектування відреагував на поширений у мережі ролик

Київському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки довелося виправдовуватися через кота. Як інформує «Главком», напередодні мережею поширився ролик, записаний буцімто на Київщині. Там видно, як двоє чоловіків у однострої, що зупинили свою машину на вулиці якогось населеного пункту, помітили кота. Один з них почав іти за твариною, а коли вхопив, то чоловіки швидко сіли в машину й поїхали геть. У коментарях люди почали сипати дотепами, мовляв, дивіться, ТЦК мобілізував кота.

Київський обласний ТЦК та СП заперечив викрадення кота своїми військовослужбовцями. Там заявили, те, що у викраденні кота «всі й одразу» звинуватили саме їх, свідчить про «важку світоглядну ваду нашого суспільства».

🐈😱У мережі з'явилося відео з людьми у військовій формі, які «мобілізували» чужого кота і поїхали з ним на машині



Користувачі припустили, що це могли бути співробітники ТЦК, проте в Київському обласному ТЦК і СП повідомили, що їхні співробітники кота не брали. pic.twitter.com/r0eJRtBVQf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2025

«Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне – осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо й забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися!» – ідеться в заяві військкомату.

У ТЦК звернули увагу, що обидва військових на відео з котом у бойових сорочках. Тоді як статутом центру комплектування така форма не передбачена.

«То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо, хто започатковує опір і боротьбу із ворогом? Ворог. Неприязнь до ТЦК – це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми – і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли – всі закінчимо у московитських таборах або могилах. Тож шануймо ТЦК», – сказано у зверненні.

