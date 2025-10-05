Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота
Військовий іде за котом
фото: скріншот із відео

Центр комплектування відреагував на поширений у мережі ролик

Київському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки довелося виправдовуватися через кота. Як інформує «Главком», напередодні мережею поширився ролик, записаний буцімто на Київщині. Там видно, як двоє чоловіків у однострої, що зупинили свою машину на вулиці якогось населеного пункту, помітили кота. Один з них почав іти за твариною, а коли вхопив, то чоловіки швидко сіли в машину й поїхали геть. У коментарях люди почали сипати дотепами, мовляв, дивіться, ТЦК мобілізував кота.

Київський обласний ТЦК та СП заперечив викрадення кота своїми військовослужбовцями. Там заявили, те, що у викраденні кота «всі й одразу» звинуватили саме їх, свідчить про «важку світоглядну ваду нашого суспільства».

«Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне – осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо й забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися!» – ідеться в заяві військкомату.

У ТЦК звернули увагу, що обидва військових на відео з котом у бойових сорочках. Тоді як статутом центру комплектування така форма не передбачена.

«То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо, хто започатковує опір і боротьбу із ворогом? Ворог. Неприязнь до ТЦК – це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми – і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли – всі закінчимо у московитських таборах або могилах. Тож шануймо ТЦК», – сказано у зверненні.

Раніше старший лейтенант Андрій Дмитренко, який воює на фронті з 2022 року, створив петицію, яка передбачає впровадження щорічної прогресивної винагороди та символічного визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні.

До слова, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони.

 

Читайте також:

Теги: викрадення відео тварини ТЦК Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці провели з підлітками профілактичну бесіду
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
Сьогодні, 15:59
Віталія Полякова: в принципі, підхід той самий залишився
Скандал з дрес-кодом у столичному ліцеї: директорка обіцяє продовжувати «боротьбу з шортами»
Вчора, 09:35
Росіяни стверджують, що коні здатні швидше долати складний рельєф
Окупанти заявили про плани використання коней на війні
30 вересня, 08:01
Військові вирішили повернути кота до мирного життя
Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона
27 вересня, 20:15
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
19 вересня, 14:02
Водій автомобіля Skoda відмовився зупинятися і почав утікати від поліцейських
У Тернополі п'яний працівник ТЦК влаштував масштабну аварію (відео)
17 вересня, 21:45
Дорожники починають капітальний ремонт дощової каналізації на Братиславській.
Рух вулицею Братиславською обмежено до 31 жовтня (схема)
11 вересня, 09:57
У Києві відкрився перший повністю безбар’єрний спорткомплекс для ветеранів
У Києві американський благодійник Говард Баффетт зіграв з ветеранами в піклбол (відео)
11 вересня, 06:41
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
8 вересня, 14:27

Новини

Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота
Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік
На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua