Росія атакувала Чернігів безпілотниками: є влучання у підприємство

На території підприємства загорівся автомобіль

У ніч на 26 жовтня російські терористи вдарили безпілотниками по Чернігову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За інформацією Брижинського, зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Повідомляється, що через падіння уламків БпЛА на території загорівся автомобіль.

Брижинський повідомив, що, на щастя, постраждалих серед людей немає.

«Главком» писав, що у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.