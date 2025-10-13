У Києві ціни на огірки сягають майже 180 грн за кіло. Огляд із супермаркетів

Фасовані огірки у «Сільпо» за ціною 177,55 грн за кіло

З першим осіннім похолоданням у столичних супермаркетах різко зросли ціни на огірки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», на прилавках уже закінчилися овочі з відкритого ґрунту, тож їх замінили дорожчі тепличні.

Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» огірки подорожчали до 110 грн за кілограм. При цьому частина продукції в окремих магазинах має не надто привабливий вигляд, як на таку ціну.

Огірки у супермаркеті «Сільпо» у ТРЦ Dream yellow фото: glavcom.ua

Огірки у супермаркеті «Сільпо» у ТЦ Smart Plaza на Оболоні фото: glavcom.ua

У продажу в «Сільпо» також є фасовані огірки корнішони з Калинівки, однак упаковка 450 г коштує 79,90 грн, тобто понад 177,55 грн за кілограм.

Фасовані огірки у «Сільпо» за ціною 177,55 грн за кіло фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Варус» огірок салатний вітчизняного виробництва коштує 119,90 грн за кіло.

Огірки у супермаркеті «Варус» скриншот

У мережі «АТБ» огірки реалізують по 99,89 грн за кілограм, а в супермаркетах «Фора» вітчизняний тепличний огірок коштує 94,90 грн, тоді як огірок гладкий – 89,90 грн за кілограм.

Огірки у супермаркеті «АТБ» фото: glavcom.ua

Вітчизняний тепличний огірок у супермаркеті «Фора» фото: glavcom.ua

Огірок гладкий у «Форі» фото: glavcom.ua

У мережі Novus корнішони мають таку саму ціну, як у мережі «Сільпо» – 74,99 грн за упаковку вагою 450 гр, а огірок тепличний ваговий коштує 93.49 грн за кіло.

Огірок Калинівка короткоплідний у Novus скриншот

Огірки у «Новусі» фото: glavcom.ua

За даними EastFruit, похолодання в Україні спричинило значне скорочення пропозиції огірків на ринку, що призвело до зростання відпускних цін, зокрема на тепличну продукцію. Цього тижня вибірка огірків у місцевих тепличних кімнатах знизилися приблизно вп’ятеро порівняно з минулим тижнем.

Повідомляється, що у середньому, за тиждень ціни на цю продукцію зросли на 66%, і сьогодні вона надходить у продаж у діапазоні 65 – 80 грн за кг.