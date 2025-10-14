Головна Київ Новини
search button user button menu button

Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію
Обвинувачений Артем Косов під час судового засідання
фото: hromadske

В останньому слові обвинувачений Артем Косов визнав провину та покаявся. Він заявив, що не мав наміру вбивати юнака 

Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на столичному фунікулері Артем Косов подав апеляцію на вирок. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне.

Шевченківський районний суд Києва у вересні визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів сторона захисту погодилася з тяжкістю злочину, але не визнала інкриміноване умисне вбивство, а наполягла на вбивстві з необережності. Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується. 

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня. 

Напередодні, 20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.

15 вересня засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків, аби сторони уточнили попередні події. Свідки підтвердили, що дії обвинуваченого Артема Косова були умисними. Це також підтвердили висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз. Сторона захисту обвинуваченого просила про повторний перегляд відео з фунікулеру, де зафіксоване вбивство, суд погодив це клопотання.

Читайте також:

Теги: Київ фунікулер вбивство вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перше мобільне укриття з бетону у Києві
Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал
6 жовтня, 12:52
Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу
Удар по вокзалу Шостки. Серед постраждалих троє дітей
4 жовтня, 13:40
Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
4 жовтня, 12:29
Вогонь спалахнув у моторному відсіку машини, що рухалася Північним мостом столиці
На Північному мосту під час руху загорівся автомобіль (фото)
3 жовтня, 10:45
Дл свята малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ
До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
1 жовтня, 15:35
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
1 жовтня, 14:49
Виставка «Позивний: Художник», приурочена до Дня захисників і захисниць України, працюватиме до 12 жовтня
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
1 жовтня, 12:09
Батько Андрія Парубія розповідає про сина: «Він жив не для себе, не для сім’ї. Він все робив для держави»
Батько Парубія розповів, як попереджав сина про небезпеку
1 жовтня, 11:33
Муніципальна охорона нададує, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна самостійно наближатися до них
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
18 вересня, 09:04

Новини

Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію
Відреставрована муза театру повернулася на Оболонську набережну (відео)
Відреставрована муза театру повернулася на Оболонську набережну (відео)
Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
Переплата 2 млн грн за дорожню сіль: столична посадовиця отримала підозру
Переплата 2 млн грн за дорожню сіль: столична посадовиця отримала підозру

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua