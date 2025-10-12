Головна Київ Новини
Киянин через дівчину влаштував стрілянину у столичному барі: подробиці інциденту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Киянин через дівчину влаштував стрілянину у столичному барі: подробиці інциденту
Через дівчину відпочивальники з двох різних компаній влаштували бійку, після чого один з чоловіків дістав зброю
фото: Прокуратура України

Поліцейські розшукали та затримали стрілка

Столична поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в барі на Новопечерських Липках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління поліції в Києві та Київську міську прокуратуру.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався на минулих вихідних в одному з закладів у Печерському районі.

Киянин через дівчину влаштував стрілянину у столичному барі: подробиці інциденту фото 1

Через дівчину відпочивальники з двох різних компаній влаштували бійку, після чого один з чоловіків дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік суперника. Опісля він трощив посуд у закладі та погрожував персоналу й іншим людям, які намагалися його заспокоїти. Внаслідок стрільби потерпілі відсутні.

Поліцейські розшукали та затримали стрілка, ним виявився 30-річний мешканець Києва.

Киянин через дівчину влаштував стрілянину у столичному барі: подробиці інциденту фото 2

Під час проведення обшуку у помешкання зловмисника правоохоронці вилучили травматичний пістолет та набої до нього.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Прокурори звернулися до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, водночас суд це клопотання відхилив, застосувавши до чоловіка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура оскаржує це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї. Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння і цей факт викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки.

До слова, в Україні триває кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 млн боєприпасів до неї. Задекларувати зброю, яку було знайдено або отримано, можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно надати саму зброю та пакет документів.

Теги: прокуратура поліція пістолет Київ стрілянина

