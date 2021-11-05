Київ формує бюджет на 2022 рік. Кличко назвав основні цифри

Доходи бюджету-2022 у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2021 рік зростуть на понад 3 млрд грн

У проєкті бюджету Києва на 2022 рік доходи міста заплановані в сумі понад 68 млрд грн, видатки – понад 66 млрд грн. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час Колегії Київської міської державної адміністрації.

«Ми наближаємося до кінця року. Зокрема, і фінансового. Тому найближчим часом маємо винести на розгляд та ухвалення Київради проєкт головного фінансового документа міста – бюджету на наступний рік. Тому сьогоднішня колегія присвячена двом питанням – проєкту бюджету на 2022 рік та проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2023 роки в частині наступного року», – сказав Кличко.

Кличко озвучив основні цифри проєкту бюджету столиці. «Доходи бюджету міста на 2022 рік плануємо в сумі понад 68 млрд грн. У порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2021 рік, доходи зростуть на 3,305 млрд грн. Видатки бюджету міста Києва на 2022 рік заплановані в обсязі понад 66,2 млрд грн. Також у проєкті бюджету передбачене погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями – у сумі майже 2 млрд грн», – повідомив мер.

Що стосується Програми економічного і соціального розвитку столиці, проєктом документа на наступний рік передбачені обсяги капітальних видатків на об’єкти будівництва, реконструкції та капремонти в розмірі 13,2 млрд. У тому числі, капітальні вкладення – 6 млрд, на капітальні ремонти – 7,2 млрд.

Нагадаємо, на Колегії КМДА 5 листопада Віталій Кличко звільнив заступника голови Київської міської держадміністрації Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.