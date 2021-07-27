Київ готується до нової хвилі пандемії: у серпні запрацює нова ПЛР-лабораторія

За добу в лабораторії зможуть отримувати результати 400 тестів

Наступного місяця у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги розпочне роботу нова ПЛР-лабораторія. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми продовжуємо оновлювати відділення в столичних лікарнях та оснащувати їх сучасним обладнанням. Сьогодні роботи тривають, зокрема, і в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Цей медзаклад – унікальний і є науково-організаційним методичним і навчальним центром міста з питань екстреної допомоги. Цілодобово в лікарні надають висококваліфіковану екстрену допомогу потерпілим та хворим. Тільки за 6 місяців цього року допомогу тут отримали 27 тисяч людей. У 600 пацієнтів, які потрапили з різними хворобами та травмами, виявили коронавірус. Їх лікували в спеціально обладнаних відділеннях», – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що протягом кількох останніх років міська влада значно поліпшила матеріально-технічну базу лікарні. Здійснили повну реконструкцію відділення реанімації та приймального відділення. Там тепер працює нова бактеріологічна лабораторія з оновленим обладнанням. Встановили в медзакладі сучасну пожежну сигналізацію, нові ліфти. Капітально відремонтували дах будівлі, побутові приміщення. Придбали в лікарню два потужних дизель-генератори. Обладнали і спеціальний теплий бокс, аби пацієнтів зі швидкої одразу доставляти в операційні.

Кличко також оприлюднив відео про те, як триває оновлення відділень у медзакладі.

«Також сьогодні встановлюють нову лабораторію, де в стислі терміни досліджуватимуть ПЛР-тести. За добу зможуть отримувати результати 400 тестів. Враховуючи те, що Україна готується до чергової хвилі коронавірусу, столиці вкрай необхідні такі лабораторії. Бо важливо вчасно виявити хворобу та розпочати лікування. Працюватиме нова лабораторія вже з наступного місяця», – наголосив Кличко.