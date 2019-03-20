Київ хоче купити за кошти ЄБРР 40 трамвайних вагонів



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Зношеність трамвайного парку Києва становить 89%

19 березня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення, який передбачає оновлення трамвайного парку столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Протяжність трамвайних колій у Києві становить більш ніж 230 км. Щоденно на лінію виходить понад 300 трамвайних вагонів КП «Київпастранс». Минулого року послугами комунального підприємства скористалися 389,9 млн пасажирів. Нормативний строк використання трамвайних вагонів складає 15 років, а фактично, більшість з них експлуатуються удвічі довше.

«Наразі зношеність трамвайного парку Києва становить 89%. Тому надважливо придбати нові трамвайні вагони. Саме з цією метою місто розглядає можливість, аби КП «Київпастранс» взяло участь у проекті модернізації міського транспорту Києва шляхом залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова інституція може профінансувати 60 млн євро. За ці кошти можна буде придбати 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Сучасні трамвайні вагони з низьким рівнем підлоги, які планується закупити, забезпечують європейські вимоги до якості пасажирських перевезень. Зокрема гарантують зручність посадки й висадки пасажирів, вони пристосовані для обслуговування пасажирів з особливими потребами. Також у нових вагонах є можливість енергозбереження до 40% у порівнянні з існуючим старим рухомим складом.

Відповідний проект рішення мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, Львівське спільне німецько-українське підприємство «Електронтранс» поставить 10 нових трамваїв для Києва.

Як повідомлялося, нещодавно було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний ремонт мосту Метро.