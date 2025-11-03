Київ: графіки відключення світла 4 листопада 2025 року
У столиці 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
Завтра, 4 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла у Києві 4 листопада
- 1.1 черга – без світла з 17:00 до 20:00;
- 1.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
- 2.1 черга – світло буде весь день;
- 2.2 черга – світло буде весь день;
- 3.1 черга – без світла з 19:30 до 22:00;
- 3.2 черга – світло буде весь день;
- 4.1 черга – світло буде весь день;
- 4.2 черга – світло буде весь день;
- 5.1 черга – світло буде весь день;
- 5.2 черга – світло буде весь день;
- 6.1 черга – світло буде весь день;
- 6.2 черга – без світла з 15:00 до 17:30.
Нагадаємо, завтра, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
