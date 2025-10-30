Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні

Дії інспектора призвели до недоотримання державним бюджетом України майже 1 млн грн

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо старшого інспектора одного з митних постів Київської митниці Держмитслужби. Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем під час розмитнення квадроциклів, що призвело до збитків державі майже на 1 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів. Техніку ввозили за заниженою вартістю із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Дії інспектора, які, за даними прокуратури, призвели до недоотримання державним бюджетом України майже 1 млн грн, кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

