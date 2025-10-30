Головна Київ Новини
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні
Митник підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки
фото: прокуратура України/Facebook

Дії інспектора призвели до недоотримання державним бюджетом України майже 1 млн грн

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо старшого інспектора одного з митних постів Київської митниці Держмитслужби. Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем під час розмитнення квадроциклів, що призвело до збитків державі майже на 1 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів. Техніку ввозили за заниженою вартістю із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Дії інспектора, які, за даними прокуратури, призвели до недоотримання державним бюджетом України майже 1 млн грн, кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. 

Раніше повідомлялося, що під час проведення перевірки декларації посадовця Державної митної служби з Хмельниччини встановлено надходження на банківські рахунки його дружини коштів від майже 800 осіб на понад 1,4 млн грн. Дружина декларанта на запит НАЗК пояснила, що доходи протягом звітного періоду отримувала як фізична особа-підприємець у розмірі 112 тис. грн, які зазначені у податковій звітності. Такі пояснення, вказували на те, що дружина декларанта могла приховати інші суми доходів від оподаткування, про що НАЗК проінформувало податкову.

Також «Главком» писав, що голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки, квартиру у Києві вартістю 4,95 млн грн.

Теги: слідство прокурор прокуратура митниця Київ

