Ще у двох регіонах скасовано екстрені відключення світла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ще у двох регіонах скасовано екстрені відключення світла
На Київщині та Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла
фото: ДТЕК

Енергетики продовжують роботу над точковими заявками

У Київській та Дніпропетровській областях скасовано екстрені відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

У пресслужбі ДТЕК повідомили, що всі родити на Київщині та Дніпропетровщині знову зі світлом. Енергетики продовжують роботу над точковими заявками. 

Міненерго також повідомило, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Запорізькій області. Графіки аварійних відключень, що були введені після масованої атаки ворога на енергетичну інфраструктуру, наразі в Запорізькій області скасовані в повному обсязі. 

«Енергетики продовжують докладати максимум зусиль для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання в усіх постраждалих регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

Також президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Та додав, що10 жовтня увесь день триває відновлення після російського удару. Понад 725 тис. сімей вже отримали постачання електрики.

Нагадаємо, у мережі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських теплоелектроцентралях. У Київській міській державній адміністрації назвали цю інформацію політичною маніпуляцією, що не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

електроенергія Київщина ДТЕК Дніпропетровщина відключення світла

