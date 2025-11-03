Відключення світла 4 листопада 2025 року: графіки

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись

Графіки обмеження потужності: з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів

Завтра, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності:

з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Російська Федерація атакувала Миколаївщину ударними безпілотниками. Унаслідок ударів є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, 30 жовтня російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.