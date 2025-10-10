На київських ТЕЦ відсутній захист? КМДА відреагувала на скандал у мережі

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що ключові об’єкти енергетики, де це передбачено вимогами, мають захист

Поширення даних про об’єкти критичної інфраструктури віднесено до інформації з обмеженим доступом

У мережі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських теплоелектроцентралях. У Київській міській державній адміністрації назвали цю інформацію політичною маніпуляцією, що не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У заяві наголошується, що столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генерального штабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Зазначається, що детальнішу інформацію щодо цього захисту в публічному полі поширювати не дозволяють безпекові вимоги, а ті, хто вважає себе експертами з теми і беруть на себе відповідальність її коментувати, не можуть не знати про такі вимоги.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав представників медіа та офіційних осіб не поширювати неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів. Він наголосив, що ключові об’єкти енергетики, де це передбачено вимогами, мають захист.

«Нагадаю, що поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго від 15.03.2023 № 92 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Тому такі «коментарі» створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога», – зазначив посадовець.

«Главком» писав, що у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.