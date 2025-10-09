Головна Київ Новини
Житло у Києві: який вигляд має однокімнатна студія за 3,8 тис. грн на місяць

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Житло у Києві: який вигляд має однокімнатна студія за 3,8 тис. грн на місяць
Ця квартира – варіант для тих, хто шукає недороге житло у Києві з мінімальним комфортом
фото: ОЛХ

Власник не розглядає орендарів із домашніми тваринами

Не зважаючи на те, що оренда житла у Києві доволі дорога, іноді вдається знайти варіанти за доволі низькою ціною. «Главком» знайшов однокімнатну квартиру-студію у Дніпровському районі столиці площею 18 кв. м усього за 3,8 тис. грн на місяць. Оголошення на платформі ОЛХ опубліковане 5 жовтня 2025 року.

Зона кухні рзташована у кімнаті
Зона кухні рзташована у кімнаті
фото: ОЛХ

Житло розташоване на другому поверсі п’ятиповерхового будинку 2011 року. Квартира обігрівається за допомогою власної котельні будинку. Стіни квартири пофарбовані у світлий колір, на підлогі линолеум.

Санвузол суміжний, планування квартири студійне. Оселя оснащена базовими меблями: одномісне ліжко, невелика шафа, стіл, стілець, кухонні тумби та сушарка для білизни.

З електроприборів у квартирі – електроплита, чайник та холодильник. 

Ліжко і шафа
Ліжко і шафа
фото: ОЛХ
В одному кутку розташовані кухонні меблі, в іншому – сушарка для одягу
В одному кутку розташовані кухонні меблі, в іншому – сушарка для одягу

Квартира розташована на закритій та охоронюваній прибудинковій території. Власник готовий здати житло для однієї особи без домашніх тварин та шкідливих звичок. Завдаток при поселенні – 3,8 тис. грн. Комунальні платежі складають близько 600 грн за воду та електроенергію, а взимку додатково близько 1 тис. грн за опалення. З додаткових послуг у квартирі  –  швидкісний інтернет.

У санвузлі замість ванни встановлено душовий піддон. Керамічна плитка на стінах покладена частково, лише у зоні душу, а комунікації прокладені поверх фінішної обробки стін
У санвузлі замість ванни встановлено душовий піддон. Керамічна плитка на стінах покладена частково, лише у зоні душу, а комунікації прокладені поверх фінішної обробки стін
фото: ОЛХ
Санвузол обладнаний бойлером, сантехніка нова, але приміщення здається дуже малим
Санвузол обладнаний бойлером, сантехніка нова, але приміщення здається дуже малим
фото: ОЛХ

Інфраструктура району зручна: поруч супермаркети «АТБ», «Новус», аптеки, сімейна пекарня, бювет та сквер. До базару «Дарниця» – 15 хвилин пішки. Транспортна розв’язка дозволяє дістатися метро «Чернігівська» (25 хвилин пішки), м. «Дружби народів» (20 хв маршруткою), Дарницької площі (20 хв пішки). Поруч залізнична станція «Дарниця» для міжміських та міських поїздів.

Ця квартира – варіант для тих, хто шукає недороге та компактне житло в Києві з мінімальним комфортом.

Нагадаємо, Київ є лідером серед найдорожчих регіонів України за вартістю оренди житла, де середня ціна однокімнатної квартири становить близько 19 тис. грн. Проте на ринку присутні пропозиції, ціна яких у рази перевищує цей показник. Зокрема, в одному з найпрестижніших житлових комплексів столиці «Бульвар фонтанів» на вулиці Саперне поле виставлено на оренду ексклюзивну однокімнатну квартиру, місячна вартість якої сягає 70 139 грн. Це становить трохи більше двох середніх зарплат по Києву, яка на вересень 2025 року оцінюється у 30 тис. грн.

