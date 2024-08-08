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Київ приваблює туристів: рекордні надходження турзбору до бюджету

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Київ приваблює туристів: рекордні надходження турзбору до бюджету
В Україні зростає туристичний збір та навіть перевищує довоєнні показники, а Київ займає лідируюче місце серед усіх регіонів
фото з відкритих джерел

В Україні зростає туристичний збір та навіть перевищує довоєнні показники, а Київ займає лідируюче місце серед усіх регіонів

За перше півріччя 2024 року до бюджетів українських громад надійшло понад 107 млн грн туристичного збору. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, і навіть перевищує довоєнні показники 2021 року.Про це повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА.

Лідерство за надходженнями туристичного збору утримує Київ. За шість місяців до бюджету столиці надійшло 21 мільйон 960 тисяч гривень, що значно перевищує торішні показники.

Київ приваблює туристів: рекордні надходження турзбору до бюджету фото 1
Управління туризму та промоцій КМДА

Управління туризму та промоцій КМДА підкреслює важливість розвитку туристичного сектору для економіки міст та регіонів. Нещодавно у столиці відбулося обговорення питань безбар'єрності та доступності у туризмі, під час якого було представлено План створення безбар'єрного туристичного середовища у Києві.

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Теги: метро Поштова площа

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