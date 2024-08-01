На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото)

Будівля, в якій знаходиться один з входів до метро «Хрещатик» отримає оновлений вид

Вже наступного місяця планується встановлення паркану та початок роботи техніки для очищення будівлі на вулиці Хрещатик, 19-a, повідомляє майстерня Viharev Restavration.

Саме ця майстерня розробила науково-проєктну документацію реставрації, яка передбачає очищення та ремонт фасадів, часткову заміну скління вікон на енергоефективне.

«Розпочинаємо ремонт (реставраційний) фасадів будівлі на Хрещатику. Завдяки зверненням небайдужих громадян та сприянню влади міста, за замовленням бізнес-центру «Хрещатик Плаза» нашою майстернею було розроблено науково-проєктну документацію, яка передбачає очищення та ремонт фасадів, часткову заміну скління вікон на енергоефективне», – заявив творчий колектив.

Наразі відбувається замовлення матеріалів для проведення реставраційних робіт, організація відповідної логістики.

Будівля станції метро Хрещатик – знакова споруда в самому середмісті столиці, яка, насправді, є не лише входом в одну з перших станції київського метрополітену, а й бізнес-центром, адміністративно-офісною будівлею, має на першому поверсі один з найвідоміших київських McDonald`s.