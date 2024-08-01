Головна Київ Фото
search button user button menu button

На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото)
Візуалізація відреставрованої будівлі
проэкт: Viharev Restavration

Будівля, в якій знаходиться один з входів до метро «Хрещатик» отримає оновлений вид

Вже наступного місяця планується встановлення паркану та початок роботи техніки для очищення будівлі на вулиці Хрещатик, 19-a, повідомляє майстерня Viharev Restavration.

Саме ця майстерня розробила науково-проєктну документацію реставрації, яка передбачає очищення та ремонт фасадів, часткову заміну скління вікон на енергоефективне.

«Розпочинаємо ремонт (реставраційний) фасадів будівлі на Хрещатику. Завдяки зверненням небайдужих громадян та сприянню влади міста, за замовленням бізнес-центру «Хрещатик Плаза» нашою майстернею було розроблено науково-проєктну документацію, яка передбачає очищення та ремонт фасадів, часткову заміну скління вікон на енергоефективне», – заявив творчий колектив.

Наразі відбувається замовлення матеріалів для проведення реставраційних робіт, організація відповідної логістики.

На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото) фото 1
На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото) фото 2

Будівля станції метро Хрещатик – знакова споруда в самому середмісті столиці, яка, насправді, є не лише входом в одну з перших станції київського метрополітену, а й бізнес-центром, адміністративно-офісною будівлею, має на першому поверсі один з найвідоміших київських McDonald`s.

Теги: метро Хрещатик реставрація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Огляд закупівель столичного метро свідчить: компанія «Автострада» Максима Шкіля отримує найбільші замовлення
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир» Тендерна хроніка
29 липня, 06:00
Церемонія відкриття розпочалася о 20:30 на річці Сені
У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття
26 липня, 22:50
Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен»
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
25 липня, 18:44
Ремонт аварійної ділянки між станціями «Деміївська» і «Либідська»
Причина підтоплення столичного метрополітену: Кличко звинуватив прокуратуру у маніпуляції
24 липня, 17:48
На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад
Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру
23 липня, 17:23
Жінка наголосила, що завжди слідкує за новинами про свого сина, проте інколи не хоче засмучуватися, так як переконана, що Тищенко завжди правий
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
18 липня, 11:26
У столиці протягом найближчих місяців відновиться будівництво метро на Виноградар
Будівництво метро на Виноградар: переможцем тендеру стала компанія Максима Шкіля
12 липня, 10:44
Наслідки удару по лікарні
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
8 липня, 12:30
Як повідомлялося, у київському метрополітені працює 41% жінок і 59% чоловіків
Набір машиністок поїздів столичної підземки обернувся сексистським скандалом
5 липня, 09:28

Фото

На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото)
На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото)
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
Ремонт тунелю біля станції метро «Деміївська» триває (фото)
Ремонт тунелю біля станції метро «Деміївська» триває (фото)
У Києві відкрилась виставка квітів (фото)
У Києві відкрилась виставка квітів (фото)
У Києві сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві сталася смертельна ДТП (фото)
Метро на Троєщину. КМДА показала хід будівництва (фото)
Метро на Троєщину. КМДА показала хід будівництва (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua