Будівництво метро на Виноградар: переможцем тендеру стала скандально відома компанія

Будівельні роботи вийдуть на повний темп у 2025 році

Група компаній «Автострада» розпочне будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар у Києві в найближчі місяці. Про це повідомив її власник Максим Шкіль на своїй сторінці у фейсбуці.

«На першому етапі плануємо розпочати роботи за власний рахунок, без авансів, далі поступово будемо нарощувати темп, паралельно організуємо набір, навчання та перекваліфікацію персоналу. Ставимо перед собою задачу, щоб за умови належного фінансування, вийти у 2025 році на повний темп роботи в цілодобовому режимі на всіх ділянках будівництва. Загалом плануємо залучити понад 4000 працівників», – зазначив Шкіль.

За його словами, загальна сума інвестицій в цей проєкт складе понад 50 млн доларів. Компанія планує в найближчий місяць законтрактувати необхідне обладнання для будівництва метро, на суму понад 30 млн доларів. Шкіль назвав головним ризиком будівництва вчасне фінансування.

«Щоб не було зупинок будівництва, розраховуємо на кредитні кошти та власний обіговий капітал в межах 1 млрд грн – ці кошти будуть використовуватись на випадок, якщо у замовника буде затримка з фінансуванням. Це дозволить покривати короткі касові розриви та продовжувати роботи», – додав власник групи компаній «Автострада».

Шкіль сказав, що насамперед фірма має детально вивчити, що встигли побудувати попередні підрядні організації. Також необхідно скоригувати проєкт у частині обсягів, виду робіт та їх вартості.

Компанія розраховує зробити дев'ять будівельних дільниць, які працюватимуть у цілодобовому режимі.

Зазначмо, що попередній підрядник на цій ділянці – компанія «Київметробуд» – отримала аванс на будівництво і поклала його на депозит. Суд визнав таке використання грошей місцевого бюджету нецільовим, а у грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвало договір з Київметробудом через незадовільні темпи будівництва. У травні КП «Київський метрополітен» оголосив тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

До слова, «Автострада» також займається вдіновленням відновлення перегінного тунелю між станціями київського метро «Деміївська» та «Либідська». Цей контракт компанія отримала без проведення відкритих торгів через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Нагадаємо, що у травні 2021 року «Автострада» вийшла із Національної асоціації дорожників України, а Максим Шкіль залишив посаду в асоціації. Відповідно до офіційного коментаря Максима Шкіля, опублікованого в засобах масової інформації, причиною виходу «Автостради» зі складу НАДУ стало те, що асоціація так і не змогла стати ефективним майданчиком для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній.

Проте історій, які дуже скидались на вдаване змагання під час відкритих торгів із ремонту доріг, за останні три роки було чимало. Тож саме серія скандалів, очевидно, змусила Максима Шкіля зректися посади віцепрезидента Асоціації. Проте бізнесу це аж ніяк не завадило. Навпаки «Автростада» почала показувати приголомшливі результати – за 2021 рік компанія Шкіля натендерила на дорогах 47 млрд грн і очолила список улюбленців Укравтодору. За даними видання «Наші гроші», успішність «Автостради» тісно корелюється з посиленням позицій голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, у статті «Главкома» «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше» йдеться, що компанія Шкіля чи не єдина дорожня компанія, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету. Це відбулося 15 листопада 2021 року. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області перевела на рахунок «Автостради» цю суму у вигляді авансу на будівництво мосту через річку Десна, що на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі.