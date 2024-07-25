Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю

Посадовця підозрюють у службовій недбалості, що призвела до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення

Суд обрав запобіжний захід начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен».

Посадовця підозрюють у службовій недбалості, що призвела до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська». Строк дії запобіжного заходу – до 23 вересня 2024 року.

Нагадаємо, виконуючому обов'язки начальник КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Так, в межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Як повідомлялося, Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.