Деякі області накриють дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 2 червня

Синоптики обіцяють короткочасні дощі на заході та півночі

У п’ятницю 2 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У Криму та Приазов'ї місцями піде невеликий дощ, вдень у західних, північних та Вінницькій областях випадуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями прогнозуються шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів – до 18°. Вдень стовпчики термометра триватимуться на рівні 23-28°, на крайньому заході країни – 19-24°.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність. Опадів не буде, лише в другій половині дня піде короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер подме південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі становитиме 10-15°, вдень – 23-28°. У Києві вночі очікується 13-15°, а вдень прогріється до 26-28°.