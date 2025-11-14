Головна Київ Новини
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
Унаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено близько 30 житлових будинків
фото: поліція Києва/Facebook

Внаслідок чергової атаки РФ зафіксовані влучання дронів у багатоповерхівки в декількох районах столиці

Столичні правоохоронці документують наслідки комбінованої атаки РФ по Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада
Наслідки обстрілу Києва 14 листопада
фото: поліція Києва/Facebook

Зазначається, що внаслідок чергової атаки РФ зафіксовані влучання дронів у багатоповерхівки в декількох районах столиці.

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада
Наслідки обстрілу Києва 14 листопада
фото: поліція Києва/Facebook

«Загалом, пошкоджено близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах», – повідомили у поліції.

Наслідки обстрілу Києва 14 листопада
Наслідки обстрілу Києва 14 листопада
фото: поліція Києва/Facebook

Пошкоджено також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.

«На цей час відомо про загиблу літню жінку у Деснянському районі та 24 постраждалих, серед яких вагітна жінка та 10-річний хлопчик», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу
Правоохоронці документують наслідки обстрілу
фото: поліція Києва/Facebook
Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ
Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ
фото: поліція Києва/Facebook

Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ. Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.

Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
