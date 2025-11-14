Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
Внаслідок чергової атаки РФ зафіксовані влучання дронів у багатоповерхівки в декількох районах столиці
Столичні правоохоронці документують наслідки комбінованої атаки РФ по Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Зазначається, що внаслідок чергової атаки РФ зафіксовані влучання дронів у багатоповерхівки в декількох районах столиці.
«Загалом, пошкоджено близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах», – повідомили у поліції.
Пошкоджено також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.
«На цей час відомо про загиблу літню жінку у Деснянському районі та 24 постраждалих, серед яких вагітна жінка та 10-річний хлопчик», – повідомили правоохоронці.
Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ. Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.
У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.
