Київщина: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла 15 листопада на Київщині

Завтра, 15 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 15 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 1.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 2.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 2.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
  • 3.1 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00.
Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

