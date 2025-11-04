Кличко повідомив, скільки столичних будинків вже з теплом

Паралельно міські служби ліквідовують наслідки нових масованих атак, яких ворог завдав по критичній інфраструктурі цієї осені

У Києві до тепла вже підключили майже 90% житлових будинків, якими управляють комунальні керуючі компанії. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко, інформує «Главком»

Всі інші будинки, за словами мера, мають можливість оперативного підключення. Кличко зазначив, що місту вдалось ліквідувати наслідки ракетних атак на енергооб'єкти в 2023 році, стабільно пройти минулий опалювальний сезон та планово розпочати цей.

«Паралельно міські служби ліквідовують наслідки нових масованих атак, яких ворог завдав по критичній інфраструктурі цієї осені», – наголосив Кличко.

Мер столиці зазначив, що встановлення когенераційних установок взимку дозволить виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи критичної інфраструктури.

Нагадаємо, заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію. «Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра. Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

23 жовтня 2025 року Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.