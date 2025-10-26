Атака на Київ: люди вистрибували з балконів, рятуючись від пожежі

Рятувальники працюють на двох локаціях у Деснянському районі

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки: є загиблі та постраждалі

Масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню. Про нічну атаку розповіли мешканці будинку, куди потрапили уламки БпЛА. Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віталія Кличка.

За словами Віталія Кличка, триває розбір конструкцій в одному з будинків, де пошкоджено фасад та перекриття між 6-8 поверхами. Ситуація була критичною: «Люди вистрибували з балконів, оскільки сходи були повністю охоплені вогнем, а дехто не встиг знайти спосіб врятуватися», – зазначив Кличко.

Один із мешканців, який вибіг на балкон, розповів: «Хлопці з першого парадного на другому поверсі вже вилазили через балкони з прибудовами, тому що вогонь охопив сходові клітки і не могли спуститися. Це все дуже швидко трапилося».

Речник ДСНС Павло Петров уточнив масштаби трагедії та обсяг робіт. Рятувальники працюють на двох локаціях у Деснянському районі, де було влучання ворожих БпЛА у 9-поверховий та 16-поверховий житлові будинки.

«За цією локацією три особи загинули. З верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. В цілому по Києву 29 постраждали, серед яких 7 людей».

У 9-поверховому будинку пожежа була «майже від першого до дев'ятого поверху різними осередками були загоряння». Також через влучання сталась руйнація перекриттів між другим і третім поверхами.

‼️Три людини загинуло внаслідок атаки на Київ



‼️Три людини загинуло внаслідок атаки на Київ

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.…

Наразі під завалами нікого немає, фахівці ДСНС прибирають небезпечні уламки, встановлюють спеціальні підпорки, щоб запобігти подальшому обвалу конструкцій. На місці працює 57 рятувальників та 22 одиниці техніки. Також залучено психологічну службу ДСНС для допомоги родичам загиблих та постраждалим.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки загинули троє людей, ще 29 дістали поранення, серед них семеро дітей.