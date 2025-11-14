На Київщині зросла кількість постраждалих через обстріл

Наслідки атаки у Києві у ніч на 14 листопада

Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей

На Київщині зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки. Серед постраждалих – дитина. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

У Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. З численними ранами плеча його госпіталізовано до місцевої лікарні.

У Вишгородському районі травмовано трьох. У 47-річного чоловіка різана рана передпліччя, у семирічного хлопчика травма обличчя, 56-річний чоловік з діагнозом забійна рана лобної ділянки голови госпіталізовали до лікарні.

Також постраждала жінка у Бучанському районі.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у пʼяти районах області. Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей.

Нагадаємо, близько опівночі російські терористи розпочали комбінований обстріл Києва. Окупанти спрямували на столицю ракети різних типів та ударні безпілотники. У всіх районах столиці є пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни поцілили по приватних, багатоповерхових та нежитлових будівлях. Також є пошкодження адміністративних будівель у двох районах столиці та медичного закладу. Уламки російських БпЛА та ракет впали на території школи та у дворах будинків.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань. Щонайменше 12 мешканців столиці постраждали через атаку, серед постраждалих – вагітна жінка. Також стало відомо, що росіяни вдарили по теплових мережах міста. У Деснянському районі відсутнє теплопостачання.

У столиці фіксуються перебої з електро- та водопостачанням. Наслідки атаки уточнюються, екстрені служби та рятувальники працюють на локаціях, постраждалим надається медична допомога.