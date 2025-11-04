Головна Київ Новини
У Kyiv City Express запустили нову «зіркову» озвучку: хто оголошуватиме станції 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Kyiv City Express додає «трохи світла у будні» пасажирів
фото: kyivcityexpress

Серед відомих людей, які стали голосами електрички, ветеран, волонтер, блогери та музиканти

До Дня залізничника Kyiv City Express презентував ініціативу «20 станцій. 20 голосів. 20 друзів залізниці». У рамках проєкту 20 відомих киян і друзів залізниці стали голосами, які звучатимуть на зупинках міської кільцевої електрички. Про це повідомляє Kyiv City Express, інформує «Главком».

Серед відомих людей, які стали голосами електрички, ведучий Тімур Мірошниченко, блогерка Даша Квіткова, фронтмен гурту Kalush, гурт Tvorchi, голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, ветеран Олександр Терен, композитор Євген Хмара.

Компанія пояснила, що метою проєкту є бажання додати «трохи світла у будні» пасажирів.

фото: Kyiv City Express

 Нагадаємо, День залізничника – це професійне свято працівників залізничного транспорту. Раніше в Україні залізничники відзначали його в першу неділю серпня, але у 2002 році дата свята змінилася і стала фіксованою.

У воєнний час працівники залізниці виконують надзвичайно важливу та складну роботу – від початку війни «Укрзалізниця» евакуювала на захід України та за кордон кілька мільйонів українців. Завдяки злагодженій роботі Україну змогли відвідати світові знаменитості та політики. «Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День залізничника у 2025 році.

