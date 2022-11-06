Які області сьогодні будуть без світла: дані «Укренерго»

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми

Енергетики обмежать електропостачання у семи областях

Сьогодні, 6 листопада, диспетчерський центр НЕК «Укренерго» повернув графіки погодинних відключень у кількох областях. Про це повідомляє пресцентр оператора.

«Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

«Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку», – додали в «Укренерго».

Графіки погодинних відключень можна знайти на сайті або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Список сайтів операторів по регіонам:

Раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.