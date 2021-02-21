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    Київ незначно покращив свій рейтинг чистоти повітря

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    <p><span lang="uk-UA">Минулого року Київ було визнано найзабрудненішим містом у світі <br /></span></p> - Київ незначно покращив свій рейтинг чистоти повітря

    Минулого року Київ було визнано найзабрудненішим містом у світі

    Фото : Укрінформ

    Столиця пересунулась з восьмого на двадцять друге місце серед найбільш забруднених міст світу

    Українська столиця наразі займає 22-гу сходинку у світовому антирейтингу мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям. Про це свідчать дані інтернет-ресурсу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Так, станом на даний час, 21 лютого, індекс забруднення повітря в столиці України становить 123 при нормі 50.

    Згідно з рейтингом, найбільш забруднене повітря зараз в місті Лахор (Пакистан), на другій сходинці – Дакка (Бангладеш), на третій – Делі (Індія), на четвертій – Калькутта (Індія), на п'ятій – Кабул (Афганістан).

    Як повідомлялося раніше, станом на ранок 18 лютого Київ знаходився на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Тоді його індекс становив 161 при нормі 50.

    У квітні минулого року столиця України очолила цей антирейтинг із індексом забруднення 255 балів.

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря столиця
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