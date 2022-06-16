Київ зворушливо попрощався із загиблим активістом Ратушним (фото)

У пам'ять про Ратушного на стіні біля Протасового Яру з'явися мурал

У четвер, 16 червня, Протасовим Яром у Солом'янському районі Києва проїхав траурний кортеж, в якому везли тіло загиблого на війні активіста Романа Ратушного. Люди зі свічками, прапорами та квітами прийшли до Протасового Яру попрощатися із загиблим воїном, повідомляє «Суспільне».

У пам'ять про Ратушного на стіні біля Протасового Яру намалювали мурал зі словами «Роман Ратушний Герої не вмирають».

Коли Протасовим Яром проїхав похоронний кортеж, люди встали на коліна та запалили фаєри.

«Ми всі зібрались тут, аби вшанувати його пам'ять. Мурал, який ми намалювали, – це найменше, що ми можемо зробити у пам’ять про нього, і вулицю, і парк, які ми хоче перейменувати на його честь – це крихти у порівнянні з тим, що він робив. Ми маємо вшановувати його тим, що продовжувати його справу, бути такими ж як і він, брати з нього приклад. Це буде найкраще вшанування його. Я знав Романа особисто і я впевнений, що він би сумував, якби ми впали у депресію чи почали сумувати через його загибель. Він би просто хотів аби ми продовжували його справу», – розповів активіст Сергій Нікітін.

Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.