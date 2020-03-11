Суд поновив скандальне будівництво на небезпечному схилі в центрі Києва



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Будівництво на вулиці Мечникова, 7-Б

На схилі Печерська де заплановано будівництво 38-поверхівки

Господарський суд Києва визнав протиправним та скасував рішення Київради про відмову у поновленні договору оренди ділянки по вул. Мечникова, 7-Б у Печерському районі і визнав оренду поновленою. Про це свідчить рішення суду від 21 лютого.

Суд визнав протиправним та скасувати рішення Київради, ухвалене 14 листопада 2019 р., про відмову у поновленні фірмі «Будінформ» договору оренди ділянки площею 0,22 га на вул. Мечникова, 7-Б.

Водночас суд визнав продовженим на той самий строк і на тих самих умовах договір оренди ділянки. Судом визнано укладеною додаткову угоду про поновлення договору оренди, згідно з якою «Будінформ» отримує ділянку ще на 15 років.

Суд вказав, що Київрада протягом одного місяця після закінчення договору оренди (а саме у період з 3 липня до 3 вересня 2019 р.) не направила фірмі заперечення стосовно поновлення оренди. При цьому компанія «після закінчення строку дії договору оренди землі, продовжувала користуватися спірною земельною ділянкою та належно виконувати свої обов’язки за договором».

Відтак, вказав суд, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» договір оренди ділянки з «Будінформом» вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Нагадаємо, договір оренди між Київрадою і ТОВ «Будінформ» закінчився ще 3 серпня 2019 року.

14 листопада 2019 року Київрада проголосувала за відмову у поновленні оренди ділянки. У пояснювальній записці до проекту рішення вказано, що «Будінформ» грубо порушив пункт 8.4. договору оренди щодо строків забудови земельної ділянки та пункт 4.5. договору оренди в частині сплати орендної плати; запроектована висотність забудови (38 поверхів) не відповідає Генеральному плану міста Києва, за яким максимальна допустима висотність становить 27 метрів; у зв’язку з розташуванням на зсувонебезпечному схилі має місце негативний вплив забудови на оточуючі будівлі, а також зауважено на перевантаження соціальної інфраструктури. Нагадаємо, що ділянка знаходиться на схилі Кловського яру над Олександрівською лікарнею.

15 жовтня 2019 року суд першої інстанції визнав протиправним та скасував дозвіл на виконання будівельних робіт по вул. Мечникова, 7-Б. Апеляційний суд 24 грудня залишив це рішення без змін.

Замовником будівництва є ТОВ «Будінформ» Лариси Деревянко та Віктора Бондара, народного депутата, співголови депутатської групи «За майбутнє». Керівником фірми є Олександр Падалка, який у 2015 році неуспішно балотувався до Київради від партії «Відродження».

Джерело: Наші гроші