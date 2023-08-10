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Київ розробив 15 сценаріїв на випадок блекауту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київ розробив 15 сценаріїв на випадок блекауту
У Києві в серпні проведуть тренування «стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту»
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Столиця готується до надзвичайної ситуації взимку

У Києві в серпні проведуть тренування «стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту». Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів виданню «Вечірній Київ».

За його словами, столиця розробила 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку.

Петро Пантелеєв також зауважив, що минулого року одним із ключових питань було забезпечення генераторами пунктів обігріву.

«З керівником району без попередження оглядаємо обрані обʼєкти. Уже перевірили Оболонський і Голосіївський райони. Таким чином контролюємо, як відпрацьовує районна влада план підготовки до зими», – зазначив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, уже ними оснащені. Генераторами оснащена й частина обʼєктів водопостачання та водовідведення.

Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води.

«На сьогодні дві третини робіт уже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити», – наголошує Петро Пантелеєв.

Зазначимо, що минулої зими Кремль намагався знищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Масове вимкнення електроенергії 23 листопада внаслідок ракетної атаки увійшло в історію України як блекаут

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський  наголосив, що держава робить усе можливе, щоб не допустити масового відключення електрики, як це було в 2022 році. Зеленський наголосив, що в нього є домовленості із партнерами, які допоможуть Україні у випадку, якщо армія терористів РФ знову спробує знищити українську енергосистему. 

До слова, раніше експерт розповів, чи треба очікувати повторного блекауту в Україні. На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, Росія може все літо накопичувати ракети для повторення блекаута в Україні.

Теги: блекаут Київ

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