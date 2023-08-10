Київ розробив 15 сценаріїв на випадок блекауту

У Києві в серпні проведуть тренування «стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту»

Столиця готується до надзвичайної ситуації взимку

У Києві в серпні проведуть тренування «стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту». Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів виданню «Вечірній Київ».

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За його словами, столиця розробила 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку.

Петро Пантелеєв також зауважив, що минулого року одним із ключових питань було забезпечення генераторами пунктів обігріву.

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«З керівником району без попередження оглядаємо обрані обʼєкти. Уже перевірили Оболонський і Голосіївський райони. Таким чином контролюємо, як відпрацьовує районна влада план підготовки до зими», – зазначив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, уже ними оснащені. Генераторами оснащена й частина обʼєктів водопостачання та водовідведення.

Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води.

«На сьогодні дві третини робіт уже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити», – наголошує Петро Пантелеєв.

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Зазначимо, що минулої зими Кремль намагався знищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Масове вимкнення електроенергії 23 листопада внаслідок ракетної атаки увійшло в історію України як блекаут.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава робить усе можливе, щоб не допустити масового відключення електрики, як це було в 2022 році. Зеленський наголосив, що в нього є домовленості із партнерами, які допоможуть Україні у випадку, якщо армія терористів РФ знову спробує знищити українську енергосистему.

До слова, раніше експерт розповів, чи треба очікувати повторного блекауту в Україні. На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, Росія може все літо накопичувати ракети для повторення блекаута в Україні.