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Атака на Київ: у Подільському районі є загиблий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на Київ: у Подільському районі є загиблий
У Подільському районі столиці виникла пожежа в житловому будинку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого

У Подільському районі столиці внаслідок падіння ворожих уламків загинула людина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого», – написав міський голова.

Нагадаємо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів, в області працюють сили протиповітряної оборони. У Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння ворожих уламків постраждали двоє людей. 

Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги. Також цієї ночі вибух пролунав у Кропивницькому.

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Теги: Київ вибух пожежа

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