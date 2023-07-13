Атака на Київ: у Подільському районі є загиблий
Під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого
У Подільському районі столиці внаслідок падіння ворожих уламків загинула людина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого», – написав міський голова.
Нагадаємо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів, в області працюють сили протиповітряної оборони. У Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння ворожих уламків постраждали двоє людей.
Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги. Також цієї ночі вибух пролунав у Кропивницькому.
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