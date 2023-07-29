У Києві невідомі посеред білого дня напали на колишнього нардепа

У зв’язку із нападом на Юрія Левченка направлено заяву в правоохоронні органи

У п’ятницю, 28 липня, у Києві було скоєно напад на колишнього народного депутата Юрія Левченка.

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О 15:00 троє невідомих напали на екснардепа у дворі його будинку і облили зеленкою

Левченко повідомив, що нападники все знімали на камеру.

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Нардеп Гео Лерос повідомив, що у зв’язку із нападом на Левченка направив заяву в правоохоронні органи.

Лерос нагадав, що Юрій Левченко та Олег Симороз роками воюють проти будівельної мафії в Києві. Нардеп вважає, що побиття повʼязано саме з цією діяльністю.

«5 років тому Юру дуже сильно побили, коли він зупиняв незаконне будівництво, тоді йому зламали ніс, був дуже сильний струс мозку… На жаль, 5 років тому ніхто не був покараний, бо будівельна мафія стала годівницею для правоохоронних органів», – зазначив Лерос.