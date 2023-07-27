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Які квартири отримують переселенці у столиці (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Які квартири отримують переселенці у столиці (фото)
Такий вигляд має нова квартира для переселенців
фото: Facebook / Марина Хонда

Київ закупив 113 квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Мер Києва Віталій Кличко вручив ключі від нових квартир двом родинам, які вимушено покинули свої домівки через агресію РФ. Фото цих помешкань оприлюднила заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда у Facebook.

«Сім’я пані Оксани виїхала зі Слов’янська Донецької області. Троє маленьких дітей та батьки з інвалідністю. А подружжя Олександра та Ольги – із Маріуполя. Вони виховують сина, який із дитинства має інвалідність. Олександр – член добровольчого формування територіальної громади Києва. На жаль, від їхнього дому в Маріуполі майже нічого не залишилося», – розповіла посадовиця.

За її словами, Київ уже закупив 113 квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, із них 37 – введені в експлуатацію.

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Такий вигляд мають нові квартири для переселенців
фото: Facebook / Марина Хонда

Нагадаємо, нещодавно Кличко заявив, що в разі потреби Київ зможе прийняти ще декілька сотень тисяч внутрішніх переселенців.

Як повідомлялося, після того, як людина реєструється у Києві як ВПО, столична влада прирівнює її до киянина у частині всіх пільг за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам». Йдеться про матеріальну допомогу, забезпечення санаторно-курортного лікування, реабілітації, соціально-психологічної допомоги та соціальних послуг.

До слова, станом на 21 червня 2023 року у Києві проживає 269 618 внутрішньо-переміщених осіб, з них 49 621 – це діти. 

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Теги: квартира переселенці Київ

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