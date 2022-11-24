Яким був блекаут 23 листопада: супутникові фото

Журналісти порівняли знімки українських міст із знімками, зробленими в той самий період доби 6 лютого 2022 року

У мережі опубліковано порівняння супутникових фото українських міст до початку повномасштабного вторгнення РФ і 23 листопада після масованого ракетного обстрілу. Відповідні знімки опублікували журналісти програми Радіо Свобода «Схеми».

Журналісти порівняли свіжі знімки українських міст із знімками NASA Worldview, зробленими в той самий період доби 6 лютого 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення Росії та масованих ракетних обстрілів.

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Як відомо, вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області за вказівкою «Укренерго» одночасно введені графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень та спеціальні графіки аварійних вимкнень.

Також через перенавантаження у електромережі у Рівному терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання.

До слова, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.