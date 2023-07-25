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У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть (фото)
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Інцидент трапився  близько 00:05 проти 25 липня у Святошинському районі Києва

У Києві водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців. Один від отриманих травм помер. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що трагедія трапилась близько 00:05 проти 25 липня у Святошинському районі Києва. Водія затримали.

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«Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового. Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників та встановили, що військовий перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

Як повідомлялося, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць. 

 

Теги: трагедія смерть прокурор водій Київ

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