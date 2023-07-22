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Плата за паркування у Києві повертається: названо дату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Плата за паркування у Києві повертається: названо дату
Парковка у столиці знову стане платною
фото з відкритих джерел

Парковка в Києві буде платною в будні з 8:00 до 22:00

Автовласникам знову доведеться платити за паркування в Києві. Оплата повертається з 24 липня, але тільки на муніципальних парковках.

«У понеділок, 24 липня, оплата паркування відновиться в місті і повернеться в Цифровий», – ідеться в повідомленні «Київ Цифровий».

Плата за паркування у Києві повертається: названо дату фото 1

Парковка в Києві буде платною в будні з 8:00 до 22:00. У суботу та неділю машину можна залишати безкоштовною цілодобово.

«Дозвольте оповіщення в налаштуваннях телефону і перевірте їх підключення в розділі «Оповіщення» в профілі, тоді кожну годину ми будемо нагадувати про активну парковку. Якщо забудете завершити її о 22:00, зупинимо парковку автоматично», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, гроші за паркування авто на муніципальних майданчиках Києва не стягували з квітня цього року. 

Також у Києві на деяких вулицях дозволили збільшити швидкість руху автомобілів. Дозвіл на підвищення швидкості діятиме до 1 листопада 2023 року.

До слова, в Україні змінилися правила перевірки водіїв. 

Теги: війна парковка Київ

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